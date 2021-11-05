На Украине не подключили к теплоснабжению более 10% жилого фонда

На Украине еще не подключили к теплоснабжению более 10% жилого фонда и 15% объектов социальной сферы. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

«На данный момент завершается подключение жилых домов и объектов социальной инфраструктуры к теплоснабжению…По состоянию на сегодня показатель подключения к теплу, согласно данным областных государственных администраций, составляет почти 90% в жилом секторе и около 85% на объектах социальной сферы», — сказал он на брифинге о прохождении отопительного сезона в регионах в Киеве.

Он отметил, что практически на 100% прошло подключение к теплоснабжению в жилых домах в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской и Черниговской областях.

«В остальных областях этот показатель составляет в среднем более 90%. А Запорожская и Николаевская области подключили две третьих своих объектов. Херсонская и Одесская — меньше половины своих жилых домов», — заявил министр.

Ранее в этот день депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько заявил, что на Украине по состоянию на 4 ноября не работает более половины энергоблоков на тепловых электростанциях.

Он отметил, что накануне государственная Трипольская ТЭС прекратила работу из-за снижения до минимума поставок угля.

2 ноября бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин сообщил, что предстоящий зимний сезон будет крайне сложным для Украины. Он отметил, что при текущих ценах на энергоресурсы страна не сможет пережить еще один отопительный сезон.

28 октября депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что в сфере энергетики на Украине в настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация. Такой исход стал следствием провала в процессе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий, убеждена депутат.

При этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль 27 октября заявил, что Украина спокойно пройдет отопительный сезон, так как газа для этого достаточно.