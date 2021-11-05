В России празднуют День военного разведчика

Без них нельзя представить безопасность нашей страны. Сегодня профессиональный праздник отмечают военные разведчики. Днем и ночью, в любую погоду они выполняют сложнейшие задачи. День военного разведчика в РФ официально начали праздновать с 2006 года в соответствии с указом президента России, сообщает телеканал «Известия». Специалисты сыграли огромную роль во времена Первой мировой и в Великую Отечественную войну, в ходе миссии советских войск в Афганистане, в антитеррористической операции ВС РФ в Сирии. Военные разведчики принимают участие во всех без исключения конфликтах. Более 700 наших соотечественников, служивших и служащих в военной разведке, удостоены званий Героя Советского Союза и Героя России.

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