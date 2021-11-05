Заслуженная артистка России Ольга Жукова умерла на 96-м году жизни

Заслуженная артистка России, профессор Московской консерватории им. П.И. Чайковского Ольга Жукова скончалась в возрасте 95 лет. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Жукова умерла 4 ноября в своей квартире. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Коллеги артистки отметили, что 27 ноября должен был состояться концерт ее учеников.

«27 ноября 2021 года в Рахманиновском зале Московской консерватории был запланирован концерт учеников ее класса. Теперь это будет вечер памяти О.М. Жуковой. Светлая память...» — написали они в социальной сети «ВКонтакте».

Ольга Жукова — заслуженная артистка России, пианистка и музыкант. Она занималась музыкой с семи лет. Жукова училась у таких легендарных пианистов, как Александр Гольденвейзер и Владимир Софроницкий.