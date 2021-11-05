В Сибири температура воздуха превысит норму на 20 градусов

Температура в Сибири в ближайшие дни превысит норму на 20 градусов. Метеорологи фиксируют аномалии четвертую неделю, сообщает телеканал «Известия». Теплая погода установилась в Красноярском крае и Якутии. Причина — потоки теплого воздуха с юга и запада. Сейчас в Сибири должно быть около –30 °C.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.