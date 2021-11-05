В России продлили розыгрыш призов для вакцинированных от коронавируса

Правительство РФ решило продлить срок проведения розыгрыша 100 тыс. рублей среди граждан, сделавших прививку от коронавируса. Розыгрыш продлится до 31 декабря. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, будет продлена до конца года. Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тыс. рублей, увеличится до 2 тыс. человек», — сообщили в пресс-службе правительства 5 ноября.

Оператор лотереи — акционерное общество «Гознак». Мероприятие проводится на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

Победителей лотереи выбирают с помощью алгоритма случайно выборки. Номера победивших сертификатов публикуются на официальном сайте проекта «Бонус за здоровье».

«Информация о призе также доступна в личном кабинете гражданина на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Пользователям мобильного приложения портала приходит push-уведомление о выигрыше», — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее, 27 октября, среди жителей Москвы, прошедших вакцинацию, разыграли две однокомнатные квартиры.

Далее розыгрыши будут проходить каждую среду на протяжении пяти недель. Для участия необходимо получить первый компонент вакцины от COVID-19 или пройти ревакцинацию (однокомпонентной вакциной или первым компонентом вакцины). Акция распространяется на россиян старше 18 лет с московским полисом ОМС, которые в пункте вакцинации дали согласие на участие в розыгрыше.

О том, что среди горожан, которые сделают прививку, разыграют 10 квартир, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал 14 октября. Подобные акции среди привившихся жителей столицы проводились и раньше. Например, в период с 14 июня по 11 июля москвичи, впервые получившие первый компонент вакцины, имели возможность участвовать в розыгрыше автомобилей.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. В стране продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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