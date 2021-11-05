Рейс «Москва-Анапа» сел в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет А-320 авиакомпании S7, следовавший из Москвы в Анапу, экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за ухудшения состояния пассажира. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщает пресс-служба аэропорта Анапы.

«Авиакомпания — S7, самолет — А-320, уход на запасной аэродром Платов. Причина — ухудшение самочувствия пассажира», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего на борту находились 154 пассажира.

Ранее, 3 ноября, самолет, летевший из Москвы в Братск, вынужденно сел в аэропорту Новосибирска из-за недомогания пассажира. Пассажира сняли с рейса и госпитализировали.

Отмечалось, что борт провел в аэропорту Толмачево около часа, после чего отправился дальше по маршруту.