Парфюмеры выпустят запахи регионов России

Российские парфюмеры работают над созданием серии запахов регионов страны. Об этом в пятницу, 5 ноября, рассказали RT в пресс-службе «Платформы НТИ».

Парфюмеры уверены, что проект окажет положительное влияние на популяризацию внутреннего туризма, решит проблему самоидентификации региона, а также повысит узнаваемость туристских брендов регионов.

Как отмечают разработчики, запахи будут отражать локальную идентичность территорий, базируясь на исторических личностях, героях художественной литературы и мифологических персонажах, а также на природных достопримечательностях региона.

Предполагается, что запахи будут использовать во время официальных приемов, а также в краеведческих музеях, галереях, библиотеках и других учреждениях, их смогут приобрести и физические лица.

На данный момент парфюмеры уже разработали пилотную линейку ароматов Калининградской области. Так, в запах региона вошли: аромат Куршской косы, янтаря, кёнигсбергского марципана, Калининградского морского порта и исторического центра города Амалиенау.

В 2022 году запахи появятся на площадках в Калининграде: в Калининградском музее янтаря, музее Мирового океана, музее изобразительных искусств и в других местах.

Также в течение 2022 года авторы планируют создать ароматы для 20 регионов России.

В апреле образовательная платформа GeekBrains и магазин «Библиотека ароматов» создали лимитированную коллекцию из пяти ароматов диджитал-сферы. В новую линейку вошли следующие ароматы: «Тапочки в офисе» (кофе, ваниль и табак), «Выгорание» (дымные и древесные нотки), «Дедлайн: вчера» (аромат острого жгучего перца), «Ситуативочка» (травянистый букет сушеных цветков конопли) и «Учусь кодить» (древесный аромат красного дерева).