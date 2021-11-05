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Нарколог назвал способ не поддаться на уговоры знакомых выпить спиртное

Нарколог Сараев рассказал, как противостоять уговорам выпить спиртное в компании
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Необходимо заявить о своем нежелании употреблять алкоголь твердо и уверенно, также можно сослаться на отсутствие настроения. Такой совет в четверг, 4 ноября, дал кандидат медицинских наук, руководитель экспертного центра аддиктологии «Независимый взгляд» Марат Сараев.

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«Однозначно всем нужно понимать, что алкоголизация — это очень серьезная вещь, ты сам становишься как прозрачный стакан, все чувства и эмоции выходят наружу. Эта извращенная алкогольным опьянением естественность также выходит наружу. Поэтому нужно быть осторожным, с кем ты пьешь. Отказать можно следующим образом. Если вы зависите от этих людей, они для вас являются значимыми, необходимо всегда говорить, что не хочешь пить сейчас, нет настроения», — сообщил нарколог в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он отметил, что настоящие друзья примут данное решение и не будут осуждать.

Сараев подчеркнул, что главное — заявить о своем намерении не пить алкоголь твердо и уверенно. Кроме того, лучше не ссылаться на болезнь или на запрет врача, так как «в этом сразу чувствуется неуверенность», отметил нарколог.

«Так вы сваливаете на кого-то ответственность, а сами даете понимание, что выпили бы с этими людьми, тогда в следующий раз они от вас не отстанут. В этом случае нужно всегда быть твердым, показывать людям, что вы серьезный человек, который заботится о своем здоровье», — объяснил Сараев.

Врач подчеркнул, что людям, которые заботятся о себе, окружающие доверяют больше. По мнению эксперта, «истинность дружбы» зависит от того, насколько собеседникам интересно общаться вне зависимости от выпитого спиртного.

27 августа семейный психотерапевт Майя Медведева рассказала о вреде употребления алкоголя в выходные. По ее словам, употребление алкоголя в эти дни может привести к привыканию и неспособности получать радостные эмоции без него. Для того чтобы избежать подобной зависимости, она посоветовала заменить употребление алкоголя другим занятием, способным расслабить.

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