Политолог назвал Данченко «удобной фигурой» для политической игры в США

Российский аналитик Игорь Данченко стал удобной фигурой в большой политической игре, которая развернулась в США. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщил политолог Андрей Кошкин в беседе с РЕН ТВ.

«Без всякого сомнения, выходец из России, позиционирующий себя как политолог и аналитик, который занимается современными отношениями, предлагает свои услуги в Соединенных Штатах, будет рассматриваться как удачная фигура для розыгрыша в политической игре. Мы видим активное столкновение между демократами и республиканцами в борьбе за промежуточные выборы 2022 года. И досье [бывшего президента США Дональда] Трампа — один из аргументов, который весьма успешно разыгрывался с 2016 года и продолжает разыгрываться», — пояснил он.

Эксперт отметил, что арест Данченко сам по себе стал медийной картинкой, которая «характеризует причастность человека», даже если он не причастен.

Кроме того, политолог предположил другой вариант — ситуацию с Данченко могли использовать на фоне визита в Россию главы ЦРУ Уильяма Бернса, который проводит ответственные российско-американские переговоры.

«Здесь можно допустить, чтобы усилить позиции переговорные, были задействованы такие аргументы. Что ЦРУ было в курсе или участвовало», — заключил Кошкин.

В свою очередь политолог Алексей Мухин в беседе с «Известиями» заявил, что задержание Данченко имеет политический подтекст. Мухин также указал, что если Данченко наймет хороших адвокатов, то это будет один из самых позорных судебных процессов в истории США. В противном же случае судьба аналитика «вызывает сожаление».

4 ноября власти США арестовали Данченко в рамках расследования предполагаемых связей американского экс-президента Дональда Трампа с Россией. Отмечалось, что арест аналитика является частью расследования, проводимого спецпрокурором Джоном Даремом.

Данченко обвинили в том, что с июня по ноябрь 2017 года он пять раз дал ложные показания ФБР относительно источников информации, которую он предоставил британской фирме.

Однако в тот же день суд освободил россиянина из-под стражи под залог в $100 тыc. Российского аналитика отпустили с ограничительными условиями: Данченко не будет обязан носить электронный браслет, однако ему запретят покидать Вашингтон. Кроме того, он также должен сдать в течение суток паспорт.

В сентябре прошлого года сенатор США Линдси Грэм назвал человека, ставшего источником компромата на Трампа, «возможным российским агентом». Через некоторое время бывший американский лидер разместил у себя в Twitter пост, в котором говорилось о том, что Игорь Данченко — «российский агент».