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В районе крушения Ан-12 под Иркутском нашли тела всех девяти погибших
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В районе крушения Ан-12 под Иркутском нашли тела всех девяти погибших

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В районе места крушения самолета Ан-12 в Иркутской области найдены останки всех девяти погибших. Об этом 5 ноября сообщил источник в экстренных службах.

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«В Иркутском областном бюро судмедэкспертизы подтверждено обнаружение тел и останков всех девяти погибших», — приводит его слова «РИА Новости».

Крушение самолета произошло 3 ноября в районе населенного пункта Пивовариха. Он выполнял рейс Якутск–Иркутск. Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, самолет начал падать с 230 м после доклада о заходе на второй круг.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Весь состав воздушного судна погиб в результате крушения. Сообщалось, что на борту могли находиться девять человек, в том числе гендиректор «Заполярья» и его первый заместитель. Позже губернатор подтвердил их гибель.

По предварительной информации, причиной катастрофы стало обледенение руля высоты и элементов механизации крыла. Сопутствующим фактором могли стать перегруз и неверная центровка груза воздушного судна.

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