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Волонтеры помогли оставшимся без транспорта медикам в Хакасии

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В Хакасии волонтеры активно помогают медикам, которые остались без общественного транспорта в связи с остановкой его работы до 7 ноября. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что неравнодушные горожане и Народный фронт (ОНФ) создали чат, где медработники могут попросить волонтеров помочь с транспортом.

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«Вечером заявки в чате просматриваешь, списываешься, во сколько едешь забирать. Из тех концов, где транспорт и так не сильно ходит, а сейчас и вообще не ходит. Отдаленные районы, кто в центре медработники работает, особо не обращаются. А кто далеко живет, тем трудно», — рассказал один из волонтеров Александр Лубышев.

Мужчина отметил, что у него в день выходит пять-шесть поездок.

«В основном утро-вечером, когда люди добираются до работы, уезжают. Волонтеров тоже привлекают, чтобы привезти продукты пожилым, лекарства, это в течение дня. И сами видите, начиная с шести утра и до 10-11 вечера. Медработники работают допоздна, приходится выручать их, подстраиваться, чтобы они до дома спокойно добирались», — добавил Лубышев.

В свою очередь медики оценили старания волонтеров — они признали, что после отмены транспорта добираться до работы было нереально.

Однако, в Минздраве РФ заявили, что информация о том, что медиков в Хакасии оставили без транспорта, не соответствует действительности.

В министерстве отметили, что ещё на прошлой неделе Минтранс Хакасии выделил необходимое количество служебных автобусов исходя из заявок, сделанных медорганизациями Абакана, Черногорска и Саяногорска.

«Были определены схемы движения: точки убытия и прибытия служебного транспорта, который начал курсировать для перевозки медиков с 29 октября. Вся необходимая информация была оперативно доведена до руководителей медорганизаций. Всего Минздравом Хакасии разработаны 8 маршрутов по городу Абакану, по 1 маршруту в городах Саяногорск и Черногорск», — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что в Минздрав Хакасии от медицинских работников по поводу доставки до места работы и обратно никаких жалоб не поступало.

В целях борьбы с распространением коронавируса власти Хакасии приняли решение приостановить работу общественного транспорта в Абакане, Саяногорске и Черногорске с 27 октября по 7 ноября. Отмечалось, что водители служб такси смогут работать при наличии сертификата о вакцинации или сертификата о ранее перенесенном заболевании в течение полугода.

26 октября глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что в республике введут комендантский час и локдаун из-за ситуации с коронавирусом с 28 октября по 7 ноября. В данный период жителям нельзя покидать места проживания (пребывания) с 22:00 до 6:00 утра, за исключением указанных отдельно случаев.

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