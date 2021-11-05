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Сопровождавший Байдена в Глазго помощник заразился коронавирусом

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Помощник, сопровождавший президента США Джо Байдена на международных саммитах в Европе, получил положительный результат экспресс-теста на коронавирус. Об этом сообщило агентство Bloomberg в пятницу, 5 ноября.

Заразившийся помощник и несколько сотрудников администрации Байдена остались в Шотландии после выступления президента США на саммите ООН по климату в Глазго из-за опасений распространить инфекцию. Точное количество людей с опасениями за состояние здоровья не известно.

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По словам представителя Белого дома, заразившийся помощник американского президента не имел с Байденом тесных контактов. Сейчас он на карантине и ожидает последующего ПЦР-теста для проверки данных. У Джо Байдена результат теста на COVID-19 был отрицательным по состоянию на 2 ноября.

Помощник входит в штат Совета национальной безопасности. Сотрудники, которые контактировали с ним, пока дали отрицательный результат на вирус, уточнил инсайдер.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки намеревалась поехать с Байденом в Европу, но осталась дома в Вашингтоне после того, как члены семьи заразились коронавирусом. Она объявила, что сама заразилась в минувшие выходные. Псаки сказала, что в четверг у нее были симптомы, включая усталость и озноб, но она работала дома с того дня, как получила положительный тест. Она полностью вакцинирована и недавно получила бустерный укол.

27 сентября 78-летний Байден получил третью, бустерную прививку от коронавирусной инфекции. По словам американского президента, после первой и второй прививок у него не было каких-либо побочных эффектов.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в РФ российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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