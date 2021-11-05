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Власти Грузии оценили возможность передачи Саакашвили Украине

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Власти Грузии не ожидают поступления из Киева запроса о передаче экс-президента Михаила Саакашвили Украине. Об этом в четверг, 4 ноября, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

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«Исходя из той информации, которой я владею, этого (запроса о передаче Саакашвили. — Ред.) не произойдет по разным причинам, в том числе и из-за того, что Михаил Саакашвили своими выходками утомил украинцев», — сказал он в интервью телеканалу IMEDI.

В конце октября депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Александр Ковальчук рассказал, что власти страны подготовили текст обращения к Грузии с требованием передать Саакашвили Украине. Ковальчук заявил, что состояние продолжающего голодовку гражданина Украины критическое, у него осталось мало сил.

В МИД Грузии отметили, что информация о том, что между Тбилиси и Киевом ведутся переговоры о передаче Саакашвили, не соответствует действительности.

В тот же день президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует заключенного экс-главу государства.

29 октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы страны. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик прячется в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.

Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну накануне выборов в местные органы власти.

Ранее экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

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