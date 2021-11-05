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В Тверской области пропала 16-летняя девушка

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В Тверской области третий день ищут 16-летнюю девушку. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщили в СУ СК по региону.

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Отмечается, что 2 ноября она покинула место своего жительства и не вернулась домой.

«При поступлении сообщения о безвестном исчезновении несовершеннолетней следователем Следственного комитета осуществлен выезд по месту ее жительства. В ходе его осмотра каких-либо следов или предметов совершения противоправных действий не обнаружено. Опрошены родственники и знакомые девочки», — говорится в сообщении.

В настоящее время продолжается проведение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и местонахождения пропавшей.

19 октября в Свердловской области пропала девочка-подросток, она не вернулась домой из школы. В день пропажи девочка была одета в темно-зеленую куртку, черные брюки, черные ботинки и серую шапку. С собой у нее был рюкзак светло-зеленого цвета.

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