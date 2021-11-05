В Европарламенте выступили против санкций США по «Северному потоку — 2»

Положение дел в сфере энергетики может ухудшиться, если США введут санкции из-за импорта газа в Евросоюз по «Северному потоку — 2». Свои аргументы о необходимости обсудить последствия возможных санкций депутат Европарламента от Германии Дитмар Костер изложил в обращении к Еврокомиссии. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщает RT.

Он пояснил: от возможных действий США пострадает жизнь обычных граждан. Из-за роста цен на энергоносители жители стран ЕС, в частности домохозяйств с низким уровнем дохода, «существенно и правомерно опасаются».

Несмотря на рост спроса, объем поставок газа в страны Евросоюза со стороны ряда поставщиков в первой половине 2021 года был ниже, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время сжиженный углеводородный газ из США, который до недавнего времени называли «газом свободы», поставляется в основном на азиатский рынок. Там его можно продать дороже.

«Данные исследований показывают, что за рассматриваемый период импорт газа увеличился только из России и Алжира», — добавил Костер.

Европарламентарий напомнил, что палата представителей США 23 сентября одобрила новые положения о рестрикциях в отношении импорта газа в Евросоюз из России по завершении строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Ожидается, что санкции вступят в силу в конце года и вызовут новые проблемы со снабжением и рост цен», — уверен евродепутат.

4 ноября глава комитета по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст заявил «Известиям», что в Германии сомневаются в возможности получать топливо через СП-2 до конца 2021 года. Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) должно до начала января 2022 года решить вопрос сертификации проекта.

3 ноября в беседе с «Известиям» член комитета Европарламента по международным делам, немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Максимилиан Кра заявил, что США относятся к российскому газопроводу как гегемон. Он отметил, что Штаты будто опасаются за свое влияние.

23 октября лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс поприветствовал запуск СП-2. Он уточнил, что высокий спрос на природный газ в Европе демонстрирует его острую необходимость Берлину.

13 октября президент России Владимир Путин заявил, что Европа может окончательно лишиться маршрута поставок газа через Украину, так как местный газопровод может лопнуть при увеличении транзита. Он отметил, что изношенность ГТС Украины на данный момент составляет 80–85%. Так, чтобы стабильно прокачивать газ, нужно привести ее в нормальное состояние, сказал глава государства.

В тот же день российский лидер назвал чушью слова о том, что РФ строит газопровод не для экономической выгоды, а для того, чтобы лишить Киев транзита газа. По его словам, введение в эксплуатацию СП-2 позволило бы снизить напряженность на европейском энергорынке.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября, однако газопровод пока не начал свою работу. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.