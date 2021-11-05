Психолог Мкртычян раскрыл последствия регулярного использования соцсетей

Использование социальных сетей и интернета на регулярной основе может обернуться последствием в виде отупения человечества. Таким предположением в пятницу, 5 ноября, поделился доцент кафедры клинической психологии РНИМУ имени Пирогова Арег Мкртычян.

Деградация, как указал эксперт, становится следствием потери навыков мышления, что свойственно категории людей, не выпускающих смартфоны из рук. Он также отметил: живым примером подобной тенденции является поколение зумеров — это люди, родившиеся в период со второй половины 1990-х по вторую половину 2010-х годов.

«Я преподаю в вузе около 20 лет, причем не только у психологов. Я работаю с врачами, юристами, специалистами технических направлений и наблюдаю из поколения в поколение обратную динамику. Современные студенты абсолютно не умеют работать с большими массивами информации. Особенно если эта информация сложная», — сообщил специалист в ходе беседы с «lenta.ru».

Психолог уверен: зумеры стараются жить по готовому сценарию, что, по мнению Мкртычяна, подтверждают устройства для лепки снежков.

«Это некое новшество, но с этого начнется деградация наших детей: даже на таком уровне они не развивают мелкую моторику. Дальше — больше: сначала они не умеют лепить снежок, потом они не умеют написать простое сочинение, а потом — прочитать большой текст», — объяснил эксперт.

Мкртычян рекомендовал в рамках повышения интеллекта ограничить пользование социальными сетями и больше читать книги.

Ранее, 2 ноября, руководитель отдела медицинских консультаций BestDoctor Ольга Бакшутова объяснила тревогу, которую люди испытывают из-за непрочитанных сообщений. По ее словам, одной из причин такого явления является сильная информационная нагрузка.