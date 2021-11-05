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Психолог Мкртычян раскрыл последствия регулярного использования соцсетей
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Психолог Мкртычян раскрыл последствия регулярного использования соцсетей

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Использование социальных сетей и интернета на регулярной основе может обернуться последствием в виде отупения человечества. Таким предположением в пятницу, 5 ноября, поделился доцент кафедры клинической психологии РНИМУ имени Пирогова Арег Мкртычян.

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Деградация, как указал эксперт, становится следствием потери навыков мышления, что свойственно категории людей, не выпускающих смартфоны из рук. Он также отметил: живым примером подобной тенденции является поколение зумеров — это люди, родившиеся в период со второй половины 1990-х по вторую половину 2010-х годов.

«Я преподаю в вузе около 20 лет, причем не только у психологов. Я работаю с врачами, юристами, специалистами технических направлений и наблюдаю из поколения в поколение обратную динамику. Современные студенты абсолютно не умеют работать с большими массивами информации. Особенно если эта информация сложная», — сообщил специалист в ходе беседы с «lenta.ru».

Психолог уверен: зумеры стараются жить по готовому сценарию, что, по мнению Мкртычяна, подтверждают устройства для лепки снежков.

«Это некое новшество, но с этого начнется деградация наших детей: даже на таком уровне они не развивают мелкую моторику. Дальше — больше: сначала они не умеют лепить снежок, потом они не умеют написать простое сочинение, а потом — прочитать большой текст», — объяснил эксперт.

Мкртычян рекомендовал в рамках повышения интеллекта ограничить пользование социальными сетями и больше читать книги.

Ранее, 2 ноября, руководитель отдела медицинских консультаций BestDoctor Ольга Бакшутова объяснила тревогу, которую люди испытывают из-за непрочитанных сообщений. По ее словам, одной из причин такого явления является сильная информационная нагрузка.

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