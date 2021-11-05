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Юрист дал советы по возвращению украденных с банковской карты денег

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев в пятницу, 5 ноября, объяснил, что делать, если при отсутствии нарушений правил пользования банковской картой с нее несанкционированно списали деньги.

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По его словам, в первую очередь надо заблокировать карту, а затем немедленно сообщить в банк о случившемся. Причем, как подчеркнул юрист, сделать это лучше сначала по телефону, а затем лично подать заявление, придя в отделение, где был открыть счет.

«Помните, что о подозрительной операции с вашим счетом в банк необходимо сообщить не позднее следующего дня после ее обнаружения — именно в этом случае у вас будут все основания требовать возврата украденной суммы», — приводит слова Соловьева агентство «Прайм».

Он также уточнил, что с заявлением надо обратиться по месту жительства или нахождения отделения банка.

Соловьев напомнил, что у кредитной организации есть 30 календарных дней на проведение внутреннего расследования. В случае, если преступники действовали из-за рубежа, банку понадобится 60 дней.

Банк будет обязан вернуть средства на счет, если по итогам расследования выяснится, что владелец карты не был в сговоре с преступниками, и кража произошла не по его вине. Если банк откажет в возврате средств, юрист советует обраться к регулятору (ЦБ РФ), а также подать иск в суд.

Ранее, 29 октября, эксперт по кибербезопасности Алексей Сизов рассказал о новой мошеннической схеме в мессенджере WhatsApp, при которой злоумышленники обманным путем узнают у пользователей данные их банковских карт. Для того, чтобы завладеть средствами со счета, злоумышленники пишут гражданам с предложением оформить кредит или совершить другие операции для которых якобы и нужны данные карты.

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