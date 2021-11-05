Сенатор объяснила защиту водителей от ложных штрафов в новом КоАП

Единые требования к дорожным камерам и программному обеспечению (ПО) видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) располагают положительным эффектом: они исключат ситуации, при которых не нарушавшие правил водители получали штрафные извещения. Соответствующие изменения необходимо внести в Кодекс об административных правонарушения (КоАП), рассказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова в пятницу, 5 ноября.

«В проект нового КоАП заложен очень важный момент — единые требования к дорожным камерам и программному обеспечению по видеофиксации нарушений правил дорожного движения, их должно будет определить правительство России. Отсутствие единых требований влечет многочисленные нарушения прав водителей транспортных средств», — сказала она «РИА Новости».

В ряде субъектов РФ из-за некорректной работы камер десятки тысяч водителей были вынуждены обжаловать вынесенные постановления о привлечении к ответственности при том, что никаких нарушений не было.

По словам Рукавишниковой, причина подобного явления — нечеткий снимок с некачественной видеокамеры. Это не позволяет со стопроцентной уверенностью определить номер автомобиля.

«Это, например, приводит к тому, что штрафы за нарушения скоростного режима приходят с видеокамер, расположенных на тех трассах, по которым данный автомобиль в указанные дату и время не проезжал. Это водителю и приходится доказывать в суде», — добавила сенатор.

Помимо унификации средств ПО и видеофиксации, водителей необходимо проинформировать о местах размещения средств слежения. Иначе штрафные санкции применяться не могут. Чтобы новые правила быстрее вступили в силу, в Госдуму внесен законопроект с изменениями в действующий КоАП. Его рассмотрение должно состояться в осеннюю сессию, подчеркнула зампред комитета СФ.

В конце октября Минюст предложил включить в КоАП положение о лишении водителей прав сроком от одного года до полутора лет в случае систематического грубого нарушения ПДД. Под систематическим нарушением подразумевается совершение наиболее серьезных нарушений — три и более раз в течение одного года.