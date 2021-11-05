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В Киеве заявили о наличии на Украине неучтенных миллиардов кубометров газа

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Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Артем Димитрук в четверг, 4 ноября, в эфире телеканала «НАШ» заявил, что Украина могла бы стать экспортером газа, поскольку в стране нелегально добываются миллиарды кубометров голубого топлива.

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«Я открою для всех страшную тайну: ни для кого не секрет, что 40% экономики в нашей стране находится в тени. Отрасль добычи — одна из самых коррумпированных, где можно больше всего украсть», — пояснил парламентарий.

В результате, по мнению Димитрука, на Украине, учитывая государство и спекулянтов, добывается 34 млрд куб. м газа.

По оценке депутата, этих объемов хватило бы для обеспечения населения и промышленности Украины. Еще минимум 4 млрд можно было бы отправить на экспорт.

В сложившейся ситуации Димитрук обвинил руководство «Нафтогаза Украины». По его словам, компанией управляют «негодяи и воры», включая действующего главу концерна Юрия Витренко, пребывание которого в этой должности обеспечивается только благодаря «классным схемам и откатам» в Офис президента Украины.

Ранее, 3 ноября, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства, что предстоящий зимний сезон на Украине будет сложным на фоне ситуации с энергоресурсами в стране. По его словам, перед правительством страны стоит задача по обеспечению достаточного количества энергоресурсов, «чтобы вся страна была с теплом».

Днем ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что страна при текущих ценах на энергоресурсы не сможет пережить еще один отопительный сезон. Он убежден, что предстоящий зимний сезон будет крайне сложным для Украины. При этом экс-министр выразил надежду на позитивный исход.

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