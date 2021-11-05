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Путин и Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили все 28 союзных программ

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Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства по итогам заседания Высшего государственного совета (ВГС) в четверг, 4 ноября.

«Вижу, Путин подписал, и я подпишу», — прокомментировал Лукашенко момент подписания документа во время онлайн-трансляции.

Подписанный политиками декрет утверждает 28 союзных программ, одобренных в сентябре, и основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы.

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Путин назвал подписание документа об интеграции серьезным шагом вперед, подчеркнув, что он не связан с внутриполитическими повестками обеих стран.

«Он связан с необходимостью эффективно функционировать нашим экономикам и создавать конкурентные преимущества для того, чтобы повышать эффективность нашей работы, которая в конечном итоге направлена на повышение благосостояния наших граждан», — сказал он.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал работу по согласованию документов об интеграции с Белоруссией непростой, но способствующей взаимоприемлемым решениям. Об этом глава правительства сообщил в ходе заседания ВСГ и рассказал о составе союзных программ.

Они охватывают макроэкономическую, промышленную, аграрную политику, общие правила конкуренции, единый транспортный рынок, интеграцию систем прослеживаемости и маркировки товаров, ветеринарного и фитосанитарного контроля. В сфере энергетики стороны начали поэтапно формировать объединенные рынки нефти, газа и электроэнергии.

Александр Лукашенко также выступил за создание медиахолдинга Союзного государства и проведение «серьезной реформы» в этом направлении.

«Деньги надо не размазывать по существующим газетам, журналам и Telegram-каналам. За эти же деньги [нужно] создать соответствующую группу, медиахолдинг, как модно сейчас говорить, и рассказывать о том, что происходит», — цитирует белорусского лидера «Газета.Ru».

7 октября российский президент Путин и его белорусский коллега провели телефонные переговоры, в которых обсуждалось заседание Высшего госсовета в ноябре. Политики затронули и текущие вопросы в развитии двусторонних отношений.

10 сентября Михаил Мишустин объявил об одобрении совмином Союзного государства РФ и Белоруссии интеграции на основе 28 согласованных отраслевых программ. Также он отметил, что граждане двух стран должны получить выгоду от интеграционных процессов.

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