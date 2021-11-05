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В возрасте 80 лет умер звезда сериала «Сыны анархии» Уильям Лакинг

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На 80-м году жизни скончался американский актер Уильям Лакинг, наиболее известный по роли Пайни Уинстона в «Сынах анархии» (2008–2011). Об этом в четверг, 4 ноября, сообщила газета Metro со ссылкой на его жену Инсул Лакинг.

Отмечается, что он умер в своем доме в Лас-Вегасе.

«Хотя Уильям часто играл крутых и сильных людей, в реальной жизни он был элегантным человеком с блестящим интеллектом, который любил спорить о политике и текущих делах, обсуждать философию и физику», — рассказала вдова.

Причина смерти актера не называется.

Уроженец штата Мичиган, свою карьеру Лакинг начал еще в 1968 году в сериале «Лансье», затем участвовал в «Секретных материалах», «Коломбо», в фильмах «Красный дракон», «Планета Ка-Пэкс», «Эрин Брокович: красивая и решительная». Актер окончил Калифорнийский университет в Лос-Анжелесе и Театр Пасадены со степенью в области литературы и театра. В 1986 году вместе с актрисой Даной Элькар стал соучредителем Театрального центра Санта-Паула.

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