Червиченко положительно оценил игру «Спартака» с английским «Лестером»

Футболисты «Спартака» могут неплохо отыгрывать сплошную оборону, о чем свидетельствует игра клуба с английским «Лестером» в групповом этапе Лиги Европы. Таким мнением в пятницу, 5 ноября, поделился бывший президент московского клуба Андрей Червиченко.

«Ничья против «Лестера» — заслуга Витории. Хоть и выстроили автобус, но теперь понятно, что «Спартак» неплохо может играть в сплошную оборону, большие ошибки последовали только после 80-й минуты. Молодцы, отстояли, и где-то повезло», — поделился Червиченко в беседе с газетой «Спорт-экспресс».

Комментируя игру столичного клуба, собеседник напомнил: во втором тайме «Спартак» только несколько раз перешел на чужую сторону поля. Он также выделил игру вратаря Александра Селихова.

Ранее в этот же день, 5 ноября, матч «Спартак» — «Лестер» завершился ничьей. Тогда отмечалось: красно-белые не могут одержать победу в пяти матчах подряд во всех турнирах.

Ожидается, что в следующем туре футболисты «Спартака» встретятся с коллегами из ֿ«Наполи».