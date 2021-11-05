Бывший врач сборной РФ по хоккею отреагировал на допинг-пробу Ничушкина

Бывший врач сборной России по хоккею Валерий Конов в пятницу, 5 ноября, в беседе со «Спорт-Экспресс» прокомментировал информацию о возможной дисквалификации российского нападающего клуба НХЛ «Колорадо» Валерия Ничушкина за употребление тестостерона.

«Мне ничего об этом неизвестно. Этого не может быть. Вы читали интервью [бывшего главы Московской антидопинговой компании Григория] Родченкова? Это бред», — сказал специалист.

Кроме того, на ситуацию с хоккеистом отреагировали в РУСАДА. Исполняющий обязанности главы РУСАДА Михаил Буханов заявил, что Ничушкина могут отстранить на срок до четырех лет.

«Если мы говорим о применении дисквалификации, это вообще ко всему относится, ко всей активности, это если по антидопинговым нормам. Другое дело, что здесь конкурируют антидопинговая система, кодекс и регулирование, которое есть в хоккее. Я отвечаю с позиции кодекса. Там говорится, что дисквалификация исключает спортсмена на время из спортивной жизни», — пояснил он.

4 ноября источник «РИА Новости», знакомый с ситуацией, сообщил, что Ничушкин может быть дисквалифицирован на четыре года из-за данных, обнародованных на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Из-за данных Григория Родченкова он был признан нарушителем антидопинговых правил.

Игрок готов судиться с Всемирным антидопинговым агентством из-за возможной дисквалификации.