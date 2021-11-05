Прямой эфир
Мир
СБУ извинилась за внесение имени актера Томусяка в «черный список» Киева
Общество
Появились детали задержания российского судна «Академик Иоффе» в Дании
Мир
Киев назвал корабли США в Черном море гарантами безопасности региона
Политика
Мишустин рассказал о подготовке документов по интеграции с Белоруссией
Политика
В Кремле заявили о высокой оценке Путиным и Лукашенко принятых решений
Спорт
«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Лестером» в матче Лиги Европы
Общество
Собянин заявил о снижении числа госпитализаций с COVID-19 в Москве
Спорт
Бывший врач сборной РФ по хоккею отреагировал на допинг-пробу Ничушкина
Общество
Путин одобрил идею о выплате участникам обороны Севастополя в годы ВОВ
Мир
В Белоруссии назвали заявление Лукашенко о Крыме признанием его территорией РФ
Сюжет:

Синоптики рассказали о погоде 5 ноября в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дождь, облачность и до 13 градусов тепла — такая погода ожидает жителей столицы в пятницу, 5 ноября. Соответствующая информация была опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха составит от 11 до 13 градусов выше нуля, ночью ожидается похолодание — до +7 градусов.

На территории Московской области синоптики обещают от 8 до 13 градусов выше нуля в дневное время суток и от +4 до +9 градусов ночью.

Ожидается ветер южного направления со скоростью 6–11 м/с и порывами до 17 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В ночь на 4 ноября года в Москве зафиксировали одну из самых теплых за последние 142 года ноябрьскую ночь. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом похолодание специалисты ожидают уже в ближайшие дни — с 10 ноября. Об этом сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, вместе с остывшим воздухом в столичный регион придут осадки, в том числе в виде мокрого снега.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021