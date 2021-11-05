Синоптики рассказали о погоде 5 ноября в Москве

Дождь, облачность и до 13 градусов тепла — такая погода ожидает жителей столицы в пятницу, 5 ноября. Соответствующая информация была опубликована на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха составит от 11 до 13 градусов выше нуля, ночью ожидается похолодание — до +7 градусов.

На территории Московской области синоптики обещают от 8 до 13 градусов выше нуля в дневное время суток и от +4 до +9 градусов ночью.

Ожидается ветер южного направления со скоростью 6–11 м/с и порывами до 17 м/с.

Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба.

В ночь на 4 ноября года в Москве зафиксировали одну из самых теплых за последние 142 года ноябрьскую ночь. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом похолодание специалисты ожидают уже в ближайшие дни — с 10 ноября. Об этом сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, вместе с остывшим воздухом в столичный регион придут осадки, в том числе в виде мокрого снега.