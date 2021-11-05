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Политолог Мухин назвал арест Данченко в США чистой политикой

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Политолог Алексей Мухин в четверг, 4 ноября, в беседе с «Известиями» заявил, что задержание в США российского аналитика Игоря Данченко имеет политический подтекст.

По его словам, сложившаяся ситуация одновременно и парадоксальна, и очень симптоматична для Соединенных Штатов.

«С одной стороны, им необходима доказательная база для того, чтобы обвинять [бывшего президента США Дональда] Трампа или Россию в чем-то. С другой стороны, фактически доказательств нет, поэтому они их фабрикуют. И сейчас они имитируют юридическую деятельность, чтобы подвести хотя бы некоторые осмысленные основания под ту политику, которую они проводят», — отметил эксперт.

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Кроме того, он подчеркнул, что подобная деятельность к юридической части отношения вообще не имеет, «это чисто политика».

Мухин также указал, что если Данченко наймет хороших адвокатов, то это будет один из самых позорных судебных процессов в истории США. В противном же случае судьба аналитика «вызывает сожаление».

По мнению эксперта, приезд директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву не связан с арестом Данченко. Политолог утверждает, что «так просто хронологически сложилось».

4 ноября власти США арестовали аналитика Данченко в рамках расследования предполагаемых связей американского экс-президента Трампа с Россией. Отмечалось, что арест аналитика является частью расследования, проводимого спецпрокурором Джоном Даремом.

Данченко обвинили в том, что с июня по ноябрь 2017 года он пять раз дал ложные показания ФБР относительно источников информации, которую он предоставил британской фирме.

Однако в тот же день суд освободил россиянина из-под стражи под залог в $100 тыc. Российского аналитика отпустили с ограничительными условиями: Данченко не будет обязан носить электронный браслет, однако ему запретят покидать Вашингтон. Кроме того, он также должен сдать в течение суток паспорт.

В сентябре прошлого года сенатор США Линдси Грэм назвал человека, ставшего источником компромата на Трампа, «возможным российским агентом». Через некоторое время бывший американский лидер разместил у себя в Twitter пост, в котором говорилось о том, что Игорь Данченко — «российский агент».

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