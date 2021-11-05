Суд в США освободил под залог аналитика Данченко

Суд в США освободил Игоря Данченко под залог в $100 тыс. Российский аналитик вышел из зала заседания, передает телеканал «Известия». Ранее власти США предъявили Данченко обвинения. Аналитик помогал собирать компромат на Трампа в 2016 году. Россиянин заявлял о наличии связей политика с Кремлем. ФБР считает, что Данченко предоставил ложную информацию. Задержанный будет под стражей пока не будет снабжен электронным браслетом слежени.По каждому из пяти обвинений аналитику грозит до 5 лет тюрьмы. За освобождение Данченко суд назначил залог $100 тыс. Россиянин был главным источником для агента MI-6 Кристофера Стила. Стила считали экспертом по России и политике Кремля. Разведчик написал целый доклад якобы о сотрудничестве Трампа с Москвой. Оказалось, документ спецагента содержит массу фейков. Игорь Данченко проживает в США, его уже допрашивали в 2017 году.

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