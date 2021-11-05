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Министр обороны Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

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Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником, который учрежден 12 октября 2000 года. Министр поблагодарил их за преданную службу и самоотверженный труд в поздравительном обращении 5 ноября.

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«За долгую историю отечественная военная разведка прошла нелегкий путь, постоянно сталкиваясь с серьезными угрозами и вызовами, но неизменно с успехом справлялась с ответственными задачами защитой национальных интересов и укреплением обороноспособности государства», — говорится в сообщении.

Глава Минобороны подчеркнул, что военные разведчики даже в самых опасных условиях действуют бесстрашно, решительно и профессионально. И этому способствуют высокое мастерство, всесторонняя подготовка, отвага и беззаветная преданность Родине.

Личный состав военной разведки, по словам министра, достойно продолжает традиции предшественников и вносит неоценимый вклад в обеспечение безопасности страны.

День военного разведчика отмечается в России 5 ноября. В 1918 году в этот день в составе Полевого штаба Красной армии в Петрограде было создано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии. Оно стало прообразом нынешнего Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

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