В Химках около кафе расстреляли мужчину

Один человек погиб и один ранен после стрельбы в микрорайоне Клязьма-Старбеево подмосковных Химкок. По данным прокуратуры Московской области, на место происшествия выехал городской прокурор Денис Андреев. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале 5 ноября.

Поздним вечером 4 ноября возле кафе на улице Шевченко произошла стрельба. По предварительным данным, с места происшествия скрылись четыре человека на автомобиле Mercedes. Также есть версия, что причастные к стрельбе могли скрыться на Chevrolet, Audi и двух Mercedes. Причиной расстрела могли стать связанные с автобизнесом споры предпринимателей, сообщает РЕН ТВ.

В городе Асбест Свердловской области 3 ноября неизвестный открыл стрельбу по зданию городской больницы и машине работающего врача ковидной реанимации. По некоторым данным, стрелявшим мог быть родственник одного из пациентов, скончавшихся от коронавируса в больнице. По факту инцидента правоохранители возбудили уголовное дело.