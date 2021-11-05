Депутат Львовского горсовета на заседании нарисовал портрет Путина

В ходе сессионного заседания депутат Львовского горсовета от фракции «Европейская солидарность» Юрий Грынив упражнялся в навыках создания портретов. Так, политик нарисовал президента России Владимира Путина, предварительно сведя контур с фото в гаджете, сообщил в четверг, 4 ноября, «24 канал».

Размещенный ролик журналисты телеканала подписали гневной репликой: украинский парламентарий рисует портрет лидера государства, к которому у властей Украины есть претензии. Более того, он делает это во время сессии горсовета.

Сначала Грынив сводит контур с фото Путина в телефоне на бумагу, обводит его ручкой и добавляет детали. После художественной паузы депутат переходит к играм в телефоне.

В июне кафе-кондитерская Christie's Bakery в Женеве испекла торт в преддверии саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. На глазури изделия были нарисованы флаги обеих стран и самые узнаваемые элементы культуры — самовар, матрешка, капкейк и стакан кока-колы, — а также надпись Peace of cake, которую можно перевести как «кусочек торта» или «торт мира». Политическое событие состоялось 16 июня 2021.