Прямой эфир
Мир
США предложили $10 млн за данные о лидерах хакерской группы DarkSide
Общество
Появились детали задержания российского судна «Академик Иоффе» в Дании
Мир
Киев назвал корабли США в Черном море гарантами безопасности региона
Политика
Лукашенко подписал интеграционный декрет Союзного государства
Политика
В Кремле заявили о высокой оценке Путиным и Лукашенко принятых решений
Спорт
«Локомотив» сыграл вничью с турецким «Галатасараем» в Лиге Европы
Общество
Собянин заявил о снижении числа госпитализаций с COVID-19 в Москве
Общество
Врачи РФ и Израиля рекомендовали онкобольным привиться от COVID-19
Общество
Путин одобрил идею о выплате участникам обороны Севастополя в годы ВОВ
Мир
В Белоруссии назвали заявление Лукашенко о Крыме признанием его территорией РФ

Депутат Львовского горсовета на заседании нарисовал портрет Путина

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе сессионного заседания депутат Львовского горсовета от фракции «Европейская солидарность» Юрий Грынив упражнялся в навыках создания портретов. Так, политик нарисовал президента России Владимира Путина, предварительно сведя контур с фото в гаджете, сообщил в четверг, 4 ноября, «24 канал».

Размещенный ролик журналисты телеканала подписали гневной репликой: украинский парламентарий рисует портрет лидера государства, к которому у властей Украины есть претензии. Более того, он делает это во время сессии горсовета.

Сначала Грынив сводит контур с фото Путина в телефоне на бумагу, обводит его ручкой и добавляет детали. После художественной паузы депутат переходит к играм в телефоне.

В июне кафе-кондитерская Christie's Bakery в Женеве испекла торт в преддверии саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. На глазури изделия были нарисованы флаги обеих стран и самые узнаваемые элементы культуры — самовар, матрешка, капкейк и стакан кока-колы, — а также надпись Peace of cake, которую можно перевести как «кусочек торта» или «торт мира». Политическое событие состоялось 16 июня 2021.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021