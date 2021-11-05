«Локомотив» сыграл вничью с турецким «Галатасараем» в Лиге Европы

Футболисты с сыграли вничью с турецким «Галатасараем» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Игра в Стамбуле завершилась со счетом 1:1, сообщает в четверг, 4 ноября, газета «Спорт-Экспресс».

Первый мяч матча на 43-й минуте забил российской команде Софьян Фегули, Франсуа Камано ответил турецким соперникам на 73-й минуте.

Московский «Локомотив» в турнирной таблице группы E с двумя очками за четыре матча занимает последнее место. Соперники из «Галатасарая» с восемью очками — лидируют.

После ничьей в Стамбуле у «Локомотива» не осталось шансов на лидерство в группе и выход в 1/8 финала Лиги Европы напрямую.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин признался, что затосковал без побед бывших подопечных.

«Грустно, что «Локомотив» последний раз побеждал в еврокубках, еще когда я был главным тренером команды», — поделился Семин.

21 октября футболисты «Локомотива» на своем поле проиграл турецкому «Галатасараю» со счетом 0:1 в матче третьего тура группового турнира ЛЕ, единственный мяч под конец игры забил Керем Актюркоглу.