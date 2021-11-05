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В датском порту Скаген «появился» российский корабль

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После задержания в Дании российского судна «Академик Иоффе» на карте мониторингового ресурса MarineTraffic внезапно «появился» российский военный корабль.

По словам источника «Известий» в военном ведомстве, в настоящее время все корабли Балтийского флота находятся в пунктах постоянной дислокации и их экипажи ведут подготовку согласно утвержденным планам.

Ресурс MarineTraffic обновляет данные кораблей каждую минуту. У представленной на карте точки последняя пеленгация была больше часа назад, что также ставит эти данные под сомнение.

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Военный эксперт Борис Юлин предполагает, что боевые корабли исторически могут использоваться как демонстрация намерений, в ситуации, когда сторона не согласна с задержанием своего судна. Но информации, связанной с появлением российского корабля вблизи задержанного «Академика Иоффе», у него нет, сообщил РЕН ТВ.

Российское судно «Академик Иоффе» было задержано в Дании 1 ноября. Были изъяты судовые документы. Арест судна осуществлен «в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью» судна. На борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Посольство России установило контакт с россиянами.

По данным источника «Известий», задержание может быть связано с задолженностью фрахтователю, которая числится за кораблем. Около 10 лет Институт океанологии сдавал судно в аренду канадской туристической компании One Ocean Expedition. Компания обанкротилась и перестала платить фрахтователю за топливо и солярку. Предположительно, за эти долги судно и было задержано в Дании.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.

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