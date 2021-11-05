В датском порту Скаген «появился» российский корабль

После задержания в Дании российского судна «Академик Иоффе» на карте мониторингового ресурса MarineTraffic внезапно «появился» российский военный корабль.

По словам источника «Известий» в военном ведомстве, в настоящее время все корабли Балтийского флота находятся в пунктах постоянной дислокации и их экипажи ведут подготовку согласно утвержденным планам.

Ресурс MarineTraffic обновляет данные кораблей каждую минуту. У представленной на карте точки последняя пеленгация была больше часа назад, что также ставит эти данные под сомнение.

Военный эксперт Борис Юлин предполагает, что боевые корабли исторически могут использоваться как демонстрация намерений, в ситуации, когда сторона не согласна с задержанием своего судна. Но информации, связанной с появлением российского корабля вблизи задержанного «Академика Иоффе», у него нет, сообщил РЕН ТВ.

Российское судно «Академик Иоффе» было задержано в Дании 1 ноября. Были изъяты судовые документы. Арест судна осуществлен «в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью» судна. На борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника. Посольство России установило контакт с россиянами.

По данным источника «Известий», задержание может быть связано с задолженностью фрахтователю, которая числится за кораблем. Около 10 лет Институт океанологии сдавал судно в аренду канадской туристической компании One Ocean Expedition. Компания обанкротилась и перестала платить фрахтователю за топливо и солярку. Предположительно, за эти долги судно и было задержано в Дании.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.