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Toyota Land Cruiser 300

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Версия GR Sport обута в шины размерностью 265/65 R18. Это единственный одобренный для нее вариант
Фото: Toyota
Версия GR Sport обута в шины размерностью 265/65 R18. Это единственный одобренный для нее вариант
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Cветодиодные прожекторные фары предлагаются для обеих топ-версий
Фото: Toyota
Cветодиодные прожекторные фары предлагаются для обеих топ-версий
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Поворотники в фонарях — с бегущей строкой
Фото: Toyota
Поворотники в фонарях — с бегущей строкой
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Руль украшен логотипом GR Sport
Фото: Toyota
Руль украшен логотипом GR Sport
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Топовая мультимедийная система поддерживает Android Auto и Apple CarPlay
Фото: Toyota
Топовая мультимедийная система поддерживает Android Auto и Apple CarPlay
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Система кругового обзора выручает при маневрировании
Фото: Toyota
Система кругового обзора выручает при маневрировании
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Кресла можно заказать с красно-черной отделкой
Фото: Toyota
Кресла можно заказать с красно-черной отделкой
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Логотип GR Sport есть даже на ключе
Фото: Toyota
Логотип GR Sport есть даже на ключе
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Обе топ-версии оснащены люком
Фото: Toyota
Обе топ-версии оснащены люком
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