Прокуратура опубликовала фото с места побега убийцы из психбольницы

Прокуратура Московской области опубликовала в своем Telegram фото с места побега мужчины, который после совершения убийства находился на принудительном лечении в психиатрической клинике. Утром, 4 ноября, Александр Кутузов покинул больницу. Ведется его розыск, пишет телеканал РЕН ТВ.

«По предварительной информации, сегодня из психиатрической больницы, расположенной в городском округе Чехов, совершил побег мужчина, находящийся на принудительном лечении по решению суда», — сообщили правоохранители.

Позднее появился фоторобот 23-летнего Александра Кутузова и характерные приметы.

Полиция разыскивает мужчину среднего телосложения, ростом 170 см. Он был одет в черную болоньевую куртку с меховым воротом, светло-серые штаны и черные ботинки. При его обнаружении просят незамедлительно сообщить в дежурную часть города Чехова.

По предварительным данным, Кутузов покинул клинику около 11 утра. Произошло это после конфликта с охраной. Правоохранители призывают местных жителей быть бдительными.