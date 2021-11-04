Прямой эфир
Мир
США предложили $10 млн за данные о лидерах хакерской группы DarkSide
Мир
В Российском союзе моряков призвали освободить судно «Академик Иоффе»
Мир
В ВОЗ указали на быстрое распространение COVID-19 среди пожилых в Европе
Политика
Лукашенко подписал интеграционный декрет Союзного государства
Политика
В Кремле заявили о высокой оценке Путиным и Лукашенко принятых решений
Спорт
Россиянки выиграли комбинированную эстафету 4х50 м на ЧЕ по плаванию
Общество
Собянин заявил о снижении числа госпитализаций с COVID-19 в Москве
Общество
Россиянам рассказали об опасных климатических изменениях
Общество
Путин одобрил идею о выплате участникам обороны Севастополя в годы ВОВ
Мир
В Белоруссии назвали заявление Лукашенко о Крыме признанием его территорией РФ

Прокуратура опубликовала фото с места побега убийцы из психбольницы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Московской области опубликовала в своем Telegram фото с места побега мужчины, который после совершения убийства находился на принудительном лечении в психиатрической клинике. Утром, 4 ноября, Александр Кутузов покинул больницу. Ведется его розыск, пишет телеканал РЕН ТВ.

«По предварительной информации, сегодня из психиатрической больницы, расположенной в городском округе Чехов, совершил побег мужчина, находящийся на принудительном лечении по решению суда», — сообщили правоохранители.

Позднее появился фоторобот 23-летнего Александра Кутузова и характерные приметы.

Полиция разыскивает мужчину среднего телосложения, ростом 170 см. Он был одет в черную болоньевую куртку с меховым воротом, светло-серые штаны и черные ботинки. При его обнаружении просят незамедлительно сообщить в дежурную часть города Чехова.

По предварительным данным, Кутузов покинул клинику около 11 утра. Произошло это после конфликта с охраной. Правоохранители призывают местных жителей быть бдительными.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021