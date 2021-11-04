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Россиянам рассказали об опасных климатических изменениях

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Жителям России следует подготовиться к опасным климатическим изменениям — аномальным ветрам и выпадениям осадков, шторму и резким изменениям погоды. Об этом в четверг, 4 ноября, рассказал ученый Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.

Он отметил: в отдельных регионах страны погодные аномалии будут учащаться с учетом местных особенностей.

«Для Северо-Запада страны будут характерны аномальные ветра, штормы, аномальные выпадения осадков, резкие изменения погоды. Восток пострадает от наводнений, а на Юге России будут засухи и сильная жара», — сообщил климатолог в ходе беседы с «Вечерней Москвой».

Оговаривая прогноз по центральным регионам России, Кокорин сообщил о ветре и сильном, но редком выпадении осадков на указанных территориях.

«Один сильный снегопад заменит пять небольших, что значительно хуже для городского хозяйства», — пояснил эксперт.

3 ноября главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила о начале похолодания в Москве с 10 ноября. Она предупредила о возможных осадках в виде дождя и мокрого снега.

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