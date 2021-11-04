Стало известно об отстранении WADA игрока НХЛ Ничушкина из-за данных Родченкова

Российский форвард клуба Национально хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Валерий Ничушкин может быть дисквалифицирован на четыре года из-за данных, обнародованных на Олимпиаде 2014 года. Об этом сообщил источник «РИА Новости», знакомый с ситуацией.

«Валерий Ничушкин не собирается признавать свою вину в том, чего не совершал. Игрок готов судиться с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) из-за возможной дисквалификации», — заявил инсайдер.

В 2014 году Валерий Ничушкин играл за сборную России на Олимпиаде в Сочи. Из-за данных бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова он был признан нарушителем антидопинговых правил.

Ранее в октябре волейболист Дмитрий Мусэрский заявил, что не будет обжаловать дисквалификацию в CAS. Положительный результат допинг-теста 2013 года скрыт от спортсмена и WADA.

Мусэрский, выступающий за японский клуб «Сантори Санбердз», был дисквалифицирован на 9 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация отсчитывается с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года.

10 октября исполняющий обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов объяснил решение Всемирного антидопингового агентства об отзыве аккредитации Московской антидопинговой лаборатории. Информация являлась технической и отражала внутренние процессы организации. В московской лаборатории РУСАДА пробы не тестируют с 2019 года.