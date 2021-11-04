Прямой эфир
Политика
Путин назвал серьезным шагом подписание интеграционных документов Союзного государства
Мир
В Российском союзе моряков призвали освободить судно «Академик Иоффе»
Мир
В ВОЗ указали на быстрое распространение COVID-19 среди пожилых в Европе
Политика
Лукашенко подписал интеграционный декрет Союзного государства
Политика
В Кремле заявили о высокой оценке Путиным и Лукашенко принятых решений
Спорт
Россиянки выиграли комбинированную эстафету 4х50 м на ЧЕ по плаванию
Общество
Собянин заявил о снижении числа госпитализаций с COVID-19 в Москве
Мир
В Финляндии сообщили о вакцинации от COVID-19 почти 80% населения
Общество
Путин одобрил идею о выплате участникам обороны Севастополя в годы ВОВ
Мир
В Белоруссии назвали заявление Лукашенко о Крыме на ВГС признанием его территорией РФ

Суд в США освободил россиянина Данченко из-под стражи с ограничительными условиями

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в США в четверг, 4 ноября, освободил россиянина Игоря Данченко, который был задержан за дачу ложных показаний ФБР, из-под стражи с ограничительными условиями.

«Расист и жулик»: против компании Трампа начали уголовное расследование
Дело может повредить репутации миллиардера, который обдумывает планы возвращения в политику

Отмечается, что Данченко обязан в течение 24 часов сдать паспорт. Кроме того, он останется под стражей до тех пор, пока его не оснастят электронным браслетом слежения.

США предъявили аналитику Игорю Данченко обвинения по пяти пунктам дачи ложных показаний ФБР.

Так предположительно с июня по ноябрь 2017 года Данченко пять раз дал ложные показания ФБР относительно источников информации, которую он предоставил британской фирме.

Ранее в этот день власти США арестовали аналитика Игоря Данченко в рамках расследования предполагаемых связей бывшего президента США Дональда Трампа с Россией. Отмечалось, что арест аналитика является частью расследования, проводимого спецпрокурором Джоном Даремом.

В мае газета The Telegraph сообщила о том, что экс-сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил предоставлял ФБР второе досье, содержащее компромат на Трампа. В материале говорится, что досье с компроматом было передано американским властям еще в период президентских сроков экс-президента.

В 2015 году сторонники Демократической партии и противники Трампа наняли исследовательскую фирму Fusion GPS под руководством Гленна Симпсона для составления негативного досье на Трампа. Позже к работе подключили Стила. Портал BuzzFeed опубликовал документ, где утверждалось, что «российские агенты» обладают компрометирующей информацией о Трампе. На разбирательства по так называемому российскому делу штаб Трампа потратил более $1 млн.

В сентябре прошлого года сенатор США Линдси Грэм назвал человека, ставшего источником компромата на Трампа, «возможным российским агентом». Через некоторое время бывший американский лидер разместил у себя в Twitter пост, в котором говорилось о том, что Игорь Данченко — «российский агент».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021