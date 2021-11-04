Суд в США освободил россиянина Данченко из-под стражи с ограничительными условиями

Суд в США в четверг, 4 ноября, освободил россиянина Игоря Данченко, который был задержан за дачу ложных показаний ФБР, из-под стражи с ограничительными условиями.

Отмечается, что Данченко обязан в течение 24 часов сдать паспорт. Кроме того, он останется под стражей до тех пор, пока его не оснастят электронным браслетом слежения.

США предъявили аналитику Игорю Данченко обвинения по пяти пунктам дачи ложных показаний ФБР.

Так предположительно с июня по ноябрь 2017 года Данченко пять раз дал ложные показания ФБР относительно источников информации, которую он предоставил британской фирме.

Ранее в этот день власти США арестовали аналитика Игоря Данченко в рамках расследования предполагаемых связей бывшего президента США Дональда Трампа с Россией. Отмечалось, что арест аналитика является частью расследования, проводимого спецпрокурором Джоном Даремом.

В мае газета The Telegraph сообщила о том, что экс-сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил предоставлял ФБР второе досье, содержащее компромат на Трампа. В материале говорится, что досье с компроматом было передано американским властям еще в период президентских сроков экс-президента.

В 2015 году сторонники Демократической партии и противники Трампа наняли исследовательскую фирму Fusion GPS под руководством Гленна Симпсона для составления негативного досье на Трампа. Позже к работе подключили Стила. Портал BuzzFeed опубликовал документ, где утверждалось, что «российские агенты» обладают компрометирующей информацией о Трампе. На разбирательства по так называемому российскому делу штаб Трампа потратил более $1 млн.

В сентябре прошлого года сенатор США Линдси Грэм назвал человека, ставшего источником компромата на Трампа, «возможным российским агентом». Через некоторое время бывший американский лидер разместил у себя в Twitter пост, в котором говорилось о том, что Игорь Данченко — «российский агент».