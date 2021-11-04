В ОБСЕ из-за прав человека запустили Венский механизм в отношении Белоруссии

В связи с обеспокоенностью несоблюдением обязательств в области прав человека и демократии в Белоруссии 35 государств – участников ОБСЕ активизировали Венский механизм этой международной структуры. Соответствующее письмо было направлено на имя постоянного представителя Белоруссии при ОБСЕ в четверг, 4 ноября, передает ТАСС.

России среди подписантов этого заявления нет.

В документе отмечается, что Венский механизм применен из-за неспособности Минска дать удовлетворительный ответ на рекомендации, изложенные в докладе Московского механизма ОБСЕ в 2020 году, а также на фоне растущей обеспокоенности серьезными нарушениями прав человека в Белоруссии за последний год.

Все 35 стран полагают, что ситуация в Белоруссии с момента публикации прошлогоднего доклада ухудшилась. Кроме того, они обратились с призывом к властям страны выполнить рекомендации и принять предложения председателей ОБСЕ по налаживанию общенационального диалога властей, оппозиции и гражданского общества.

Ранее, 29 октября, комитет по иностранным делам сената США принял резолюцию, в которой призвал правительство страны при взаимодействии с союзниками наращивать давление на белорусские власти.

В документе подчеркивается, что сенаторы призывают к проведению новых президентских и парламентских выборов в республике в соответствии со стандартами ОБСЕ, а также при участии независимых местных наблюдателей и наблюдателей от организации. Помимо этого, политики указали на то, что намерены отказаться признавать Александра Лукашенко законно избранным президентом Белоруссии.

Кроме того, американские парламентарии добавили, что приветствуют санкции Евросоюза, которые были введены в отношении Минска, и призвали Соединенные Штаты координировать с ЕС принятие дополнительных мер.

Ранее, 18 октября, глава МИД ФРГ Хайко Маас обвинил Белоруссию в переправке нелегальных мигрантов в Евросоюз и заявил, что ЕС в этой связи введет новые санкции в отношении республики.

2 октября Лукашенко сказал, что не собирается мстить Евросоюзу за санкции. Он подчеркнул, что сейчас страна не нуждается в ЕС и США, так как она готова продавать свое производство России, Китаю, Ирану, Турции, Индии и Пакистану.

9 сентября источник «Известий» в дипломатических кругах рассказал, что Евросоюз работает над пятым пакетом санкций в отношении Белоруссии. Поводами для этого стали миграционный кризис на границе республики со странами Балтии и Польшей, а также «давление режима Лукашенко на белорусский народ».

В настоящее время в отношении Минска действуют уже четыре пакета европейских рестрикций. Так, Брюссель ввел меры в отношении руководства Белоруссии на фоне массовых акций протеста, прошедших в республике после публикации официальных результатов выборов президента в августе. Тогда в шестой раз подряд победил Лукашенко.

Кроме того, в июне этого года ЕС принял секторальные экономические санкции в отношении Минска в связи с инцидентом с самолетом ирландской компании Ryanair. 23 мая лайнер совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившемся. После посадки произошло задержание бывшего главреда признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.