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Власти Туниса объявили в розыск бывшего президента страны Марзуки

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Тунис выдал международный ордер на арест бывшего президента республики Монсефа Марзуки, который возглавлял страну в период с 2011 по 2014 год. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщила тунисская газета Espace Manager.

14 октября президент республики Каис Саид призвал министра юстиции начать расследование заявлений тех, кто замышляет заговор против Туниса за рубежом, намекая на Монсефа Марзуки, который сказал, что гордится тем, что способствовал переносу саммита Франкофонии, который был запланирован на 20 и 21 ноября в Джербе.

Летом внутриполитическая ситуация в Тунисской Республике обострилась. Так, в МИД РФ напомнили, что 25 июля президент страны Кайс Сайед отправил в отставку правительство во главе с премьер-министром Хишамом аль-Мешиши. На данный момент вся исполнительная власть временно сосредоточена в руках главы государства.

После решения Сайеда отправить в отставку правительство страны, заморозить права депутатов и назначить нового премьер-министра в Тунисе начались беспорядки. Действия президента вызвали недовольство как сторонников действующего режима, так и оппозиции. Участники протестов требуют роспуска парламента, а также смены политического режима и привлечения к ответственности виновных в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в стране.

26 июля посольство РФ в Тунисе сообщило, что информация о задержании россиян во время манифестаций не поступала. По данным российской дипмиссии, также отсутствуют сведения об обращениях соотечественников за медицинской помощью в учреждения здравоохранения Туниса.

В этот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что американское правительство не располагает окончательным решением по вопросу характеристики событий в Тунисе в качестве государственного переворота в связи с отсутствием юридического анализа, который должен быть предоставлен Госдепартаментом США.

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе своего разговора с Сайедом 26 июля призвал лидера страны соблюдать каноны демократии и человеческих прав.

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