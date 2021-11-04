Всплеск мощнейшей магнитной бури зафиксировали в ночь на 4 ноября

Землю охватила мощнейшая за последние годы магнитная буря. Всплеск активности ученые зафиксировали в ночь на четверг. Нестабильность продлится не менее трех суток, передает телеканал «Известия». Метеозависимые люди могут испытывать головные боли. При недомогании рекомендуют обращаться к врачам. Изменения в геополе планеты отразятся не только на людях, но и на полярном сиянии. Природное явление будет более ярким и длительным.

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