Эксперты убеждены в стремительном подорожании Ethereum

Аналитики считают, что Ethereum может подорожает до $5 тыс. в течение недели. Возможна небольшая коррекция стоимости, но краткосрочная, передает телеканал «Известия». Октябрь стал успешным для рынка криптовалют. Биткоин и Ethereum выросли в цене на 50% и до сих пор растут. Так рынок отреагировал на начало торгов фьючерсами на биткоин. 6 декабря Чикагская товарная биржа запустит микрофьючерсы на Ethereum.

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