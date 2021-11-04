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МИД РФ назвал провокативным заявление Гааги в связи с ситуацией с Веннинком

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В МИД РФ назвали провокативным заявление официальной Гааги в связи с ситуацией вокруг западного журналиста Тома Веннинка.

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«Заявления Нидерландов рассматриваем как провокативные, учитывая, что вся фактическая информация как до журналиста, так и до официальной Гааги была доведена», — приводит слова министерства ТАСС.

Ранее в этот день голландская газета Volkskrant сообщила, что Россия выслала журналиста Тома Веннинка из Москвы за административные правонарушения.

По данным газеты, российская сторона отозвала визу корреспондента. Ему запрещен въезд в страну до января 2025 года.

Решение о высылке власти России обосновали двумя административными правонарушениями, которые были совершены несколько лет назад. Так, в 2020 году мужчина совершил въезд в северный регион страны без разрешения местных властей. Также в 2019 году сотрудник газеты не зарегистрировался по месту жительства в установленные сроки.

Как рассказал сам Веннинк, 1 ноября МИД РФ проинформировал его о необходимости покинуть страну в течение трех дней.

18 января Россия объявила о высылке двух сотрудников посольства Нидерландов. Такие меры были приняты в ответ на высылку в декабре 2020 года двух дипломатических сотрудников посольства России в Нидерландах за якобы деятельность, «несовместимую с их дипломатическим статусом».

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