Новак объяснил решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти в декабре

Российский вице-премьер Александр Новак заявил о постепенном восстановлении нефтерынка и объяснил решение ОПЕК+ наращивать добычу ежемесячно на 400 тыс. баррелей в сутки.

«Мы понимаем, что рынок восстанавливается, мы дополнительно даем объемы на рынок, при этом, как известно, в течение четвертого квартала и первого сезональное есть снижение спроса», — сказал он в ходе пресс-конференции 4 ноября по итогам заседания ОПЕК+.

Вице-премьер отметил, что все страны альянса сохраняют приверженность обеспечению стабильности.

«Мировой спрос по-прежнему находится по давлением штамма «дельта» COVID-19 в ключевых регионах-потребителях, и сохраняется часть ограничительных мер в некоторых странах, поэтому, исходя из этих всех плюсов и минусов, мы считаем, что эта стратегия, которая была выработана, об увеличении на 400 тыс. баррелей, она даже в период низкого спроса будет правильной», — заключил Новак.

При этом он добавил, что в случае более сильного восстановления спроса альянс может принять дополнительные меры по стабилизации рынка.

Заседание ОПЕК+ состоялось 4 ноября. По его итогам было принято решение не ускорять наращивание добычи нефти и увеличить ее в декабре на 400 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, альянс сохранил действие механизма компенсации несокращенной ранее добычи до конца года. Следующая встреча ОПЕК+ пройдет, как ожидается, 2 декабря.

Между тем 2 ноября президент США Джо Байден заявил, что если Россия и другие страны ОПЕК+ откажутся наращивать добычу нефти выше договоренностей, это будет неверным решением, так как приведет к дальнейшему подорожанию топлива в мире.