Лукашенко «пожаловался» Путину, что тот не пригласил его в Севастополь

Лукашенко «пожаловался» Путину, что тот не пригласил его в Севастополь

2021-11-04 18:54:49

2021-11-04 18:54:49

2021-11-04 18:54:49

2021-11-04 18:54:49

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru