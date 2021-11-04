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В День народного единства прошел фестиваль «Кухни народов России»

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В День народного единства 4 ноября прошел охвативший всю Россию всероссийский онлайн-фестиваль «Кухни народов России». В ходе мероприятия было организовано более 300 минут трансляций кулинарных мастер-классов с участием более чем 100 поваров, представляющих народы, населяющих РФ.

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Свои праздничные блюда продемонстрировали саами из Мурманской области, ханты из Югры, шорцы и телеуты из Кузбасса, эвенки из Якутии, коренные народы Горного Алтая, буряты, осетины, башкиры и представители многих других национальностей.

Зрители в ходе трансляции учились делать сибирские шорские пелбены, телеутские пельмендеры, бурятские буузы, удмуртские перепечи, башкирский кыстыбый, осетинские пироги, югорский саламаат, кубанский борщ, блюда народов Севера — строганину и сугудай, кобяйского карася, а также многие другие блюда.

«К фестивалю присоединилось много людей — опытные шеф-повара и производители, владеющие техниками приготовления национальных блюд и представляющие яркий культурный код своего региона. Мы надеемся, что региональная идентичность, о которой мы вместе начинаем вспоминать, в том числе через гастрономию, станет, наконец, важной отправной точкой развития внутреннего и въездного туризма в России — стране, которую населяют более 190 удивительных и таких разных народов», — сказала автор концепции фестиваля и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Трансляцию сопроводила викторина «Вкусный путеводитель», организованная Дирекцией фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ при поддержке министерства культуры Новосибирской области.

Мероприятие было организовано совместно с проектом «Гастрономическая карта России» при поддержке Минкультуры РФ и регионов-участников.

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