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Боксер Бижамов поделился ожиданиями от полуфинала ЧМ в Белграде

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В Белграде в четверг, 4 ноября, пройдут полуфинальные поединки чемпионата мира по боксу. В преддверии первенства капитан российской команды Джамбулат Бижамов рассказал о своем настрое на бои и соперниках, сообщила на своем сайте Российская федерация бокса.

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Именно Бижамов выйдет первым в дневной сессии на ринг в десятой паре. Он сразится с 20-летним чемпионом Азии среди юношей и бронзовым призером юношеских Олимпийских игр Вирапоном Чонджохо, представляющим Федерацию бокса Таиланда.

«Настроение перед полуфиналом шикарное, жду бой. Я провел три боя, и соперники идут по нарастающей, с каждым боем всё сложнее и сложнее. Дошел до полуфинала и легко точно не будет», — рассказал спортсмен.

По словам Бижамова, он изучил спортсмена и составил план действий. Боксер отметил, что настроен только на золотую медаль.

«Я доказываю в первую очередь сам себе, всё равно на чужое мнение, у меня есть цель, и я к ней иду», — сказал он журналистам перед боем.

Россиянин Марк Петровский встретится с 32-летним Полом Найджелом из Тринидада и Тобаго. В вечерней сессии в первом же бою на ринг выйдет Ахтем Закиров и сразится с 26-летним американцем Роско Хиллом.

В седьмой паре вечерней сессии в ринг выйдет Вадим Мусаев, он проведет бой с 27-летним Албаном Бекири из Албании. Последний полуфиналист нашей команды Савелий Садома поднимется в ринг в девятой паре, где ему предстоит поединок с 21-летним белорусом Алексеем Алферовым.

В конце октября россиянин Раджаб Бутаев одержал победу в схватке с американцем Джамалом Джеймсом и завоевал титул регулярного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе (до 66,68 кг). Бой прошел в рамках мини-турнира с целью определения единственного чемпиона именно в этой весовой категории.

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