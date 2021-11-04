На борту задержанного в Дании судна РФ находятся 60 человек

Более 60 человек находятся на борту задержанного в Дании российского судна «Академик Иоффе», принадлежащего Институту океанологии им. П.П. Ширшова. Об этом сообщили в посольстве РФ в Копенгагене.

«На борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника, с которыми посольство установило контакт. При необходимости им будет оказана консульская помощь», — приводит «РИА Новости» сообщение представительства.

О задержании ранее в этот день сообщило посольство РФ в Дании. Сообщалось, что инцидент произошел 1 ноября в порту Скаген. Также были изъяты судовые документы. Как уточнили в представительстве, арест судна осуществлен «в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью» судна. МИД России переданы копии судебных материалов, на основании которых произведено задержание.

По данным источника «Известий», задержание может быть связано с задолженностью фрахтователю, которая числится за кораблем. Около 10 лет Институт океанологии сдавал судно в аренду канадской туристической компании One Ocean Expedition. Компания впоследствии обанкротилась и перестала платить фрахтователю за топливо и солярку. Предположительно, за эти долги судно и было задержано в Дании.

В декабре прошлого года «Известия» сообщали, что Институт океанологии приступил к модернизации своего флота для исследования Мирового океана. Первые два судна с установкой нового оборудования отремонтируют до 2023 года, рассказали в учреждении.