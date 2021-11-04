В Москве в два раза увеличили выплаты донорам плазмы с антителами

В Москве выплаты донорам плазмы для лечения COVID-19 увеличили с 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения пункта заготовки плазмы в здании филиала ГКБ № 1 имени Пирогова на ул. Шаболовка.

«Понятно, что те, кто приходит сюда, приходят добровольно, для того чтобы помочь тем, кто оказался в беде — кто тяжело заболел COVID-19. Но тем не менее мы оказываем материальную поддержку донорам — выплачиваем бонус в 5 тыс. рублей. Мы приняли решение: с 1 ноября, задним числом, пересчитаем и будем выплачивать за одну донацию 10 тыс. рублей», — сказал Собянин.

Он отметил, что это будет дополнительным материальным стимулом для доноров.

Кроме того, градоначальник назвал пункт заготовки плазмы с антителами к COVID-19 на Шаболовке крупнейшим из центров такого назначения в России.

«Мы сегодня открыли крупнейший центр в России по отбору плазмы крови, и в целом на пике мы можем производить в месяц уже около 10 т плазмы, что позволит не только давать плазму больным людям, но и создавать на базе плазмы иммуноглобулины и специальные лекарства, которые повышают иммунитет и спасают людей. Огромное спасибо всем, кто принимает участие в этой работе», — заявил он.

Собянин подчеркнул, что после введения плазмы количество людей, которых переводят в реанимацию, уменьшается вдвое. Он выразил благодарность медикам за их работу, а также поблагодарил волонтеров и доноров.

28 сентября сообщалось, что власти Москвы выделят 700 млн рублей на плазму для пациентов с COVID-19. В пресс-службе Собянина отметили, что выделенные средства будут направлены на заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, а также на выплаты донорам.

В августе Собянин поручил увеличить мощности горячей линии для доноров плазмы для лечения COVID-19. За полтора года донорами плазмы стали 25,5 тыс. москвичей. Ее можно сдать после перенесенной болезни или прививки от коронавирусной инфекции.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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