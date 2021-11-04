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Завершение реконструкции площади Ленина в Симферополе перенесли на 2022 год

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В Симферополе перенесли на будущий год завершение реконструкции площади Ленина. Сейчас власти занимаются расторжением контракта с подрядчиком, рассказал председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

«По площади Ленина должен сказать, что, возможно, сроки будут перенесены на следующий год. На этот объект я выходил месяц назад, действительно подрядчик некачественно выполнял работы», — заявил политик в эфире телеканала «Миллет».

По его словам, замечания были выдвинуты «Роскапстроем», также претензии неоднократно предъявляла городская администрация. Однако подрядчик выявленные недочеты не устранил. В связи с этим было принято решение расторгнуть с ним контракт. Новый договор на работы будет заключен с другим исполнителем, но завершить реконструкцию до конца 2021-го не получится.

По данным ИА «Крыминформ», изначально благоустройство центральной площади столицы Крыма должны были завершить к 1 сентября. Затем глава горадминистрации Валентин Демидов попросил главу республики Сергея Аксенова продлить сроки до 20 октября «по объективным причинам».

Уже в начале сентября стало известно, что выполненные работы придется переделывать из-за их плохого качества. Сроки сдвинули к 20 декабря. Теперь же завершение работ возможно лишь в 2022-м.

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