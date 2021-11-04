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Глава ХМАО поручила решить проблемы с отоплением в Пыть-Яхе

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила главе Пыть-Яха разобраться с проблемой отопления в жилых домах. Об этом стало известно во время прямого эфира на тему «Коммунальная зима», который губернатор провела в соцсети «ВКонтакте» 4 ноября.

С жалобой на отсутствие отопления на главу региона вышли жители пятого микрорайона Пыть-Яха. Их претензии касались бездействия управляющей компании «Домстрой» и ЕДДС, пишет Muksun.fm.

По словам горожан, отопления в домах не было с начала отопительного сезона, собственникам пришлось за свой счет устанавливать оборудование для прогона воздуха. Подобная проблема присутствует и в четвертом микрорайоне, отметили жители.

Губернатор поручила главе города Александру Морозову и первому замдиректора регионального жилстройнадзора Вадиму Путненко установить виновных лиц и решить проблему с подачей отопления.

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