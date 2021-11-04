Гидрометцентр предупредил об усилении ветра в Москве

Гидрометцентр России повысил с пятницы уровень опасности погоды в Москве до «желтого» уровня из-за сильного ветра. Это следует из прогностической карты, опубликованной 4 ноября на сайте ведомства.

Предупреждение будет действовать с 12:00 пятницы и, возможно, продлится до 12:00 воскресенья. По данным синоптиков, порывы ветра в это время усилятся до 17 м в секунду.

«Желтый» уровень означает потенциальную опасность погодных условий.

В настоящее время в столичном регионе установилась погода, характерная для октября. Однако уже со следующей недели в Москву и Подмосковье придет похолодание до нуля градусов днем, мокрый снег, снег и дождь.

Перед похолоданием москвичей порадуют очень теплые четверг и пятница. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, в эти дни воздух будет прогреваться до +12–13 градусов.

3 ноября главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила о начале похолодания в Москве с 10 ноября. Она предупредила о возможных осадках в виде дождя и мокрого снега.